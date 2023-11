Gravidanza: perché a volte sento poco il bambino?

Una domanda di: Melania

Salve sono preoccupata. Sono penso alla 24esima settimana o 24+2 (data ultima mestruazione 9/05/23 e data presunta parto 13/02/24). Ci sono giorni in cui sento molto il bambino e altri come gli ultimi due dove sento a stento. Sono molto preoccupata e non so come capire che il mio bambino sia in salute. Sono molto spaventata e l’ansia sale troppo tra le ecografie. Potrei avere qualche consiglio? Perché lo sento poco?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Melania,

anche se non lo scrive questa è la sua prima gravidanza, dico bene?

Le pareti sono piuttosto spesse e il bambino non ha abbastanza energia meccanica per percuoterle continuamente in modo percepibile dalla mamma.

Se lo sviluppo clinico ed ecografico del bambino è normale non vi è alcun motivo di preoccupazione.

Quindi una buona visita ostetrica verifica ecografica e così torna la tranquillità e si può godere la gravidanza. Cordialmente.