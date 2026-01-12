Gravidanza: perché ancora non si vede bene l’embrione?

Una domanda di: Marica
Ho avuto l'ultima mestruazioni il 24 novembre a dicembre dopo 3 giorni di ritardo ho fatto il test positivo. Faccio le beta ed erano 6101, vado a visita il 30 per vedere se era tutto bene ed era tutto bene ma non so vedeva né sacco e né embrione, dopo due giorni vado in ospedale perché ho avuto perdite di sangue e un pezzetto pensavo di aver abortito invece mi fanno la visita e mi dicono che c'era tutto, sacco vitellino ed embrione piccolo e che non potevo sentire il battito a 5+3 e che quello era sangue vecchio. Dopo sei giorni ripeto le beta che erano a 22.562 vado a visita in 6^ settimana non si vede ancora bene l'embrione: è normale?
Arianna Prada
Gentile signora,
dalle immagini che allega si vede una camera gestazionale con sacco vitellino verosimilmente in utero. Inoltre l'andamento delle beta-hCG che riferisce è in aumento. Pertanto, in assenza di sintomi o problemi particolari, le consiglio di aspettare ancora sette/dieci giorni per ripetere l'ecografia e verificare l'evoluzione della gravidanza.
Cordiali saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto