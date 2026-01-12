Gravidanza: perché ancora non si vede bene l’embrione?

Dottoressa Arianna Prada A cura di Arianna Prada - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 12/01/2026 Aggiornato il 13/01/2026

A volte, affinché l'ecografo riesca a visualizzare con chiarezza in che modo sta evolvendo la gravidanza occorre attendere che la sesta settimana finisca.

Una domanda di: Marica
Ho avuto l'ultima mestruazioni il 24 novembre a dicembre dopo 3 giorni di ritardo ho fatto il test positivo. Faccio le beta ed erano 6101, vado a visita il 30 per vedere se era tutto bene ed era tutto bene ma non so vedeva né sacco e né embrione, dopo due giorni vado in ospedale perché ho avuto perdite di sangue e un pezzetto pensavo di aver abortito invece mi fanno la visita e mi dicono che c'era tutto, sacco vitellino ed embrione piccolo e che non potevo sentire il battito a 5+3 e che quello era sangue vecchio. Dopo sei giorni ripeto le beta che erano a 22.562 vado a visita in 6^ settimana non si vede ancora bene l'embrione: è normale?

Arianna Prada
Arianna Prada

Gentile signora,
dalle immagini che allega si vede una camera gestazionale con sacco vitellino verosimilmente in utero. Inoltre l'andamento delle beta-hCG che riferisce è in aumento. Pertanto, in assenza di sintomi o problemi particolari, le consiglio di aspettare ancora sette/dieci giorni per ripetere l'ecografia e verificare l'evoluzione della gravidanza.
Cordiali saluti.

I test di screening prenatale: il bitest e la translucenza nucale

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Bimbo di tre anni che respinge la nonna che lo ha cresciuto

12/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Serena Mongelli

Può capitare che il bambino cambi improvvisamente atteggiamento nei confronti di qualcuno che si è sempre preso cura di lui. Quando succede non è consigliabile metterla sul piano personale mentre è opportuno mantenere nei suoi confronti un comportamento sereno, accogliente, affettuoso.   »

Gravidanza inaspettata e assunzione di molti alcolici

12/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Floriana Carbone

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla".   »

Allattamento: che fare se il bambino rifiuta uno dei due seni?

07/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Giovanna Sottini, puericultrice e maternal personal trainer

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 