Gravidanza più avanti rispetto al calcolo ostetrico: come è possibile?

Una domanda di: Tatiana

Salve ho un forte dubbio. Ho avuto l’ultimo ciclo il 29 agosto e sono incinta di 8 settimane + 3 gg. Il mio ginecologo ha detto che il feto è troppo grande per essere solo di 8 settimane (misura 2,28 cm) e mi ha ridatata di 9 sett, come se avessi avuto ultimo ciclo il 22 agosto. Com’è possibile questo?? Al 100% sono sicura che il ciclo mi è arrivato il 29, non prima. Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, tra 8 settimane e tre giorni e 9 settimane passano quattro giorni, completamente irrilevanti al fine del decorso della gravidanza. Di fatto una ridatazione non sposta il giorno dell’ultima mestruazione, ma dice semplicemente che il concepimento è avvenuto in anticipo rispetto al giorno teorico che, per convenzione, si indica a metà del ciclo mestruale. Noi ginecologi datiamo la gravidanza sulla base dell’ultima mestruazione perché questa è una data che la maggior parte delle donne ricorda, mentre sarebbe veramente difficile identificare il rapporto sessuale che ha portato al concepimento. Quindi, ripeto, sia assolutamente tranquilla, il dubbio che si sta ponendo non ha ragione di sussistere. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto