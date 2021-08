Gravidanza: possono fare danno gli orgasmi spontanei e imprevedibili?

Una domanda di: Grazia

Sono al quarto mese di gravidanza e mi capita spesso di fare sogni ed avere orgasmi notturni involontari. Purtroppo però, l’altra mattina, dopo averne avuto uno, mi sono svegliata con perdite di sangue. Sono corsa al pronto soccorso e dopo ecografia interna ed esterna mi hanno tranquillizzato dicendomi che il bambino stava bene, la cervice chiusa ( 47 mm) e non avevo distacco di placenta. In effetti hanno riscontrato che l’utero era un pochino contratto. Ora sto seguendo una terapia con tranex e lentogest ogni tre giorni e riposo. Secondo voi è possibile che siano proprio queste contrazioni indotte dal sogno ad avermi provocato un sanguinamento? Cosa posso fare per evitare che riaccada? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’episodio al quale lei fa riferimento è da considerarsi fisiologico in quanto la particolare situazione ormonale accentua le sensazioni e la parte onirica relativa. Non si preoccupi quindi per questo, non c’è bisogno di trovare un modo per inibire il fenomeno. Anche le contrazioni uterine conseguenti generalmente non sono dannose per la gravidanza e per il suo decorso. Credo proprio che possa stare tranquilla. Cordiali saluti

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

