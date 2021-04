Gravidanza problematica: meglio la villocentesi o l’amniocentesi?

Una domanda di: Una lettrice

Le scrivo per avere un consiglio e anche un conforto. Questa mattina con

tante speranze io e mio marito siamo andati a eseguire il Bi-Test, io ho 44

anni, 3 aborti, 2 per cromosopie accertate 8+1 e 9+2 e il primo a 19

settimane (ma non sappiamo il motivo), abbiamo già una bambina di 2 anni e

mezzo e stavamo aspettando il secondo (ultime mes. 19 gennaio 21), ma questa

mattina la brutta notizia i risultati della traslucenza molto alti e appena

47 battiti al minuto (CRL 60 mm, NT 5.60 mm e NB 2.35 mm) crescita normale

per le settimana di gestazione 12+4, il mio ginecologo mi ha dato poche

speranze e mi ha consigliato di sottopormi o a una villocentesi nel più

breve tempo possibile oppure tra 3 settimane fare la amniocentesi (lasciando

a me la scelta) e poi dai risultati decidere cosa fare. Io le chiedo da

questi valori se ci sia anche una piccola speranza che la gravidanza possa

proseguire e se lei ha avuto un caso simile, l’unica cosa che non mi spiego

è la crescita normale. La ringrazio per un un’eventuale risposta e le

auguro una buona giornata.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

credo che il suo ginecologo sia stato molto realista. Le possibilità che il feto, già bradicardico, sia normale e la gravidanza possa evolvere sono veramente molto basse. Suggerirei la villocentesi, per avere una risposta definitiva. Con cordialità.