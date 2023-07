Gravidanza, problemi dopo un’estrazione dentale e indagini del caso

Posto che è opportuno effettuare accertamenti, se un intervento odontoiatrico lascia conseguenze importanti, è opportuno tenere conto dello stato di gravidanza quando si decide il tipo di indagine.

Gentile Signora, concordo con la necessità di fare qualche accertamento se, a distanza di oltre 2 mesi, non c’è stato un miglioramento del quadro sintomatologico. Per quanto riguarda un eventuale danno, alla luce della sua gravidanza, sarebbe opportuno condividere con i suoi curanti la nuova situazione e valutare con loro che cosa sia opportuno fare nell’immediato e che cosa è invece possibile rimandare, cercando di evitare esami radiologici. Cordialmente.

Una domanda di: Erika Buongiorno dottore, dal 22 aprile cerco di capire cosa sia successo durante la seduta di estrazione del dente del giudizio che ho subito. Dopo l’anestesia ho sentito impedimento nell’aprire e chiudere la bocca dopodiché mi sono bloccata.Insomma ho eseguito varie terapie farmacologiche e nessuno mi ha fatto fare degli esami diagnostici che invece vorrebbero farmi fare ora per capire se ci sia qualche nervo o altro che ha subito danno. Ma ho appena scoperto di essere incinta, sono alla 5^ settimana. Quanto può essere dannoso per il feto? Grazie per la sua risposta.

