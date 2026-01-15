Gravidanza: può iniziare a 48 anni?

Una domanda di: Elena Buongiorno, ho quasi 48 anni, operata da endometriosi tre volte (ultima ne 2008 con asportazione anche di ovaio e tuba sx). Il ciclo sospeso con pillola in continuo, (mi pare nel 2014) e con spirale (ultima tolta nel 2021) non più inserita e da allora ciclo assente ( credo di ricordare un episodio di spotting tolta la spirale nel 2021). I valori S-LH 28,0 S-FSH 80,1 S-17 BETA ESTRADIOLO 125 (anno 2025) / PROLATTINA BASALE 365 (anno 2024). Sono effettivamente in menopausa? Posso avere rapporti non protetti senza incorrere in rischio gravidanza? Grazie per la risposta e cordiali saluti.



Cara Elena,

per sapere se vi sono ancora cicli ovulatori che possono dare possibilità di gravidanza deve controllare il progesterone a circa 20 giorni dal primo giorno del flusso mestruale. Qualche volta questi valori molto elevati di ormonale follicolo stimolante (FSH) possono indurre cicli ovulatori ancora fertili. Lo verifichi perché prima di darle il via libera per rapporti completi se una gravidanza non è desiderata conviene un atteggiamento di cautela come quello che le ho descritto Mi faccia avere il risultato e l'aiuto a interpretarlo. Cordialmente.





