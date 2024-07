Gravidanza: può iniziare con il petting?

Una domanda di: Roma

La mia domanda è questa: se nel praticare il petting inavvertitamente si eiacula in porssimità della vagina, senza esserci penetrazione, è

possibile che la ragazza resti incinta.

Grazie.



Claudio Ivan Brambilla

Sì è possibile. Se l’eiaculazione avviene esternamente, ma una parte del liquido seminale finisce a contatto con la vagina, una gravidanza può iniziare. Questo vale ovviamente se l’eventualità si verifica durante il periodo fertile della donna, che dura circa sei giorni abbondanti e inizia a

partire da cinque giorni prima dell’ovulazione.

Cari saluti.



