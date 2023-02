Gravidanza: può iniziare (ed essere rilevata dal test) a meno di un mese da un aborto?

Una domanda di: Melody

Ho 29 anni ho già due bambini uno di 13 anni e una di 10 anni volevamo il terzo ma ho avuto un aborto spontaneo purtroppo il giorno 13 gennaio ero di 3 settimane. Terminate le perdite durate pochissimo ho voluto riprovarci subito volevo chiedere se io dovessi fare un test di gravidanza ora è troppo presto? Oppure se dovessi essere di nuovo incinta risulterebbe, dottore? Io ho ancora tutti i sintomi che mi portano a pensare di essere di nuovo incinta. Attendo una sua opinione e la ringrazio anticipatamente.



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, immagino che quando dice che era incinta di 3 settimane lo faccia perché ha effettuato molto precocemente un test di gravidanza, risultato positivo circa sette gionri prima della data in cui attendeva l’arrivo dlele mestruazioni. In questi casi, è possibile che la gravidanza sia iniziata, come dimostra il fatto che il test ha rilevato l’ormone beta-hCG e, quindi, è risultato positivo, ma che subito dopo sia accaduto qualcosa che non ne ha permesso la prosecuzione. Succede ed è per questo che può essere più opportuno attendere il ritardo delle mestruazioni per effettuare il test di gravidanza. Per quello che riguarda poi il percorso successivo (se le beta le ha fatte ed erano significative) avendo avuto poi il flusso è utile ripetere il dosaggio per vedere se il valore delle beta sono in diminuzione no. Se le rilevasse e fossero in diminuzione esprimerebbero che effettivamente una gravidanza è iniziata e si è interrotta. In questa eventualità può sicuramente dare inizio a una nuova gravidanza, tuttavia direi veramente di aspettare per rifare il test di gravidanza: se il snaguinamento si è manifestato il 13 gennaio ed è durato qualche giorno aspetti almeno due-tre settimane per riprovare a fare il test di gravidanza. Nel frattempo le ricordo di assumere l’acido folico (una compressa al giorno da 400 microgrammi) per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Con cordialità.

