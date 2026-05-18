Gravidanza: può iniziare immediatamente dopo un aborto spontaneo?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 18/05/2026 Aggiornato il 18/05/2026

Di solito è necessario che trascorra almeno un mese da un aborto spontaneo affinché si creino le condizioni fisiologiche che consentono l'avvio di una nuova gravidanza.

Una domanda di: Rr
Ho avuto un aborto interno il 5 maggio e ho fatto una eco di controllo 11/05 che mi ha confermato che l’utero si è svuotato completamente.
Volevo sapere: è possibile rimanere incinta anche prima della prima mestruazione? E se questo può essere pericoloso o comunque la gravidanza sarebbe sicura, grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,
in linea del tutto teorica appare molto difficile che, immediatamente dopo aver abortito in maniera certificata, possa ripartire subito una nuova gravidanza. Di solito per il ripristino di una normale funzione ovarica e di un ambiente endometriale in cui l'embrione possa annidarsi ci vuole un mese, quindi la gravidanza può iniziare il mese successivo a un aborto. Se la può rincuorare, tuttavia, il fatto di aver avuto una gravidanza che si è interrotta precedentemente in un tempo molto recente è solitamente un buon viatico per avviare una gravidanza successiva in tempi rapidi. Contatti naturalmente il suo specialista di riferimento per le valutazioni del caso e per prendere in considerazione un supporto con integratori quando utile per l’ottenimento e il mantenimento della stessa nuova gravidanza. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

donna con medico in vista di concepimento

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