Gravidanza: quante probabilità di avviarla a 42 anni dopo un rapporto protetto?

Una domanda di: Una lettrice Ho avuto le mestruazioni il 6 dicembre. Premetto che ho quasi 42 anni. Dopo 15 giorni affronto un rapporto con profilattico e dopo circa 22 ore per scrupolo, anche se forse senza giustificazione, assumo una pillola di Norlevo. Quanto è rischioso che io possa essere incinta? L'ovulazione potrebbe essere avvenuta visto che a oggi ancora non ho le mestruazioni? Se arrivano è buon segno? Ed è probabile una gravidanza? Da quando potrò abortire gratuitamente?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

questa email è firmata con un nome maschile (che abbiamo omesso) suggerendo che la domanda sia stata inviata "in vece di ...", comunque sia rispondo lo stesso, ovviamente. Già a 42 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza in seguito a un unico rapporto libero sono scarse e, nel suo caso, avete usato il profilattico che protegge dalle gravidanze. Lei ha poi assunto la contraccezione di emergenza (non è ben chiaro perché, come lei stessa ha affermato), quindi chiede quante probabilità ci sono di essere incinta. A mio avviso sono scarsissime, tuttavia, se le mestruazioni non dovessero arrivare, per scoprire se una gravidanza è iniziata occorre fare lo specifico test. Per l'eventuale interruzione volontaria di gravidanza (se mai quest'ultima fosse iniziata) ne parli a tu per tu con il suo ginecologo perché - anche se è un diritto richiedere la procedura per la IVG - non è questa la sede adatta per dare informazioni in tal senso, per vari motivi, non ultimo lo spirito della testata che si chiama Bimbisaniebelli. Per quanto riguarda la richiesta di avere una risposta "urgente", tengo a precisare che non siamo un pronto soccorso, ma un servizio di consulenza generica da remoto che, come tale, non può garantire la massima tempestività. Cari saluti e l'augurio di un felice Anno nuovo.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto