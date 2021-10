Gravidanza ridatata

Una domanda di: Mary

Ho avuto la ultima mestruazione il 04/08/21, (ho avuto rapporti completi sia prima che dopo l’ultima mestruazione).

In occasione della prima ecografia fatta il 07/10/21 la mia ginecologa mi dice che sono già alla 10 settimana, in base alla lunghezza della embrione, e decide di ridatare la data dell’ultima mestruazione al 28/07/21.

La mia domanda è perché?

E così quando è stato concepito?





Gentile lettrice,

anche secondo il calendario ostetrico lei si trova nella 10ma settimana, precisamente a 10 settimane più 0 giorni e la data presunta del parto, in base a questo calcolo, è il 10 maggio 2022. In base all’ecografia la sua ginecologa ha invece stabilito che lei si trova una settimana esatta più avanti, quindi oggi 13 ottobre lei è a 11 settimane + 0 giorni. Secondo la nuova datazione la data presunta del parto è il 4 maggio. La ragione è che può avere ovulato prima rispetto alla data presunta, che si colloca circa a metà mese e che quindi in un ciclo di 28 giorni, nel suo caso avrebbe dovuto essere intorno al 17-18 agosto. Indicarle il giorno esatto in cui ha concepito è impossibile, in linea teorica il concepimento può essere avvenuto, sempre se il suo ciclo è di 28 giorni, intorno all’11-12 agosto. Con cordialità.

