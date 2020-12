Gravidanza ridatata

Una domanda di: Mali

Salve, ho fatto un’ecografia il 14/12 credendo di essere a 8 settimane più cinque giorni. Le misure della

camera gestazionale 24,4 riportavano la settima settimana e l’embrione non si vedeva. Ho un ciclo irregolare. Mi ha detto il ginecologo che sicuramente

ho ovulato tardi e mi ha detto di ripetere l’ecografia il 28 dicembre.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, le confermo che è molto plausibile che lei abbia ovulato in ritardo rispetto alla data della sua ultima mestruazione. Lei stessa scrive di avere abitualmente cicli irregolari. È già un dato positivo aver rilevato la camera gestazionale i utero, glielo assicuro! Ormai al 28 dicembre non manca molto anche se immagino lei in questo periodo sia stata parecchio in apprensione…coraggio!

Le auguro ogni bene e le ricordo di assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il primo trimestre di gravidanza, se possibile lontano da the e latticini.

Mi tenga aggiornata se lo desidera, cordialmente.



