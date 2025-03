Gravidanza ridatata per via delle dimensioni del feto: vuol dire che l’ovulazione è avvenuta in anticipo?

Una domanda di: Rita Buongiorno dottore ho avuto l’ultimo ciclo il 20/11/2024 dpp 27/08/25 a 15 settimane + 5 giorni sono stata ridatata alla data presunta parto al 20/11/25, cioè uno scarto di circa 7 giorni, ma vuol dire che ho ovulato 7 giorni prima oppure le misure del mio feto sono solo più grandi? L unico rapporto completo che ho avuto in quel periodo è stato il 29/11/24. Ringraziandola per l’attenzione, resto in attesa di un suo riscontro e/o valutazione, un caro saluto.



Cara signora,

le dimensioni del suo bambino corrispondono a una settimana in più rispetto al calendario ostetrico che calcola le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Può succedere senza che sia significativo, per noi è impossibile stabilire se si tratta di un feto più grande perché così è la sua costituzione (magari mamma e papà sono altissimi e robusti) o perché lei ha ovulato prima. Ma tutto sommato che importanza ha? Tenga presente che alla 38^ settimana di gravidanza finita la gravidanza

viene considerata giunta a termine, quindi anche se lei partorirà in 39^ settimana (39^ rispetto al calendario ostetrico) non accadrà nulla di negativo. Le consiglio di non pensare più a questi conteggi che sono irrilevanti, ma di viversi la gravidanza con serenità e allegria. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

