Gravidanza scoperta dopo un’annessiectomia monolaterale: proseguirà?

Solo il trascorrere dei giorni può permettere di scoprire se una gravidanza proseguirà oppure no: ci sono casi in cui, dunque, si può solo attendere.

Una domanda di: Ilaria
Volevo sapere se possa esserci qualche speranza nella continuazione della gravidanza scoperta purtroppo prima di un intervento di annessiectomia monolaterale (rimozione ovaio e tuba dx per torsione ovarica). Dopo due giorni dall’intervento le beta sono cresciute ma poi è tornato quello che io reputo essere ciclo mestruale. Il ginecologo mi ha detto assolutamente di continuare con il progesterone 3 volte al giorno e di ripetere le beta dopo 10 giorni. Non vorrei aggrapparmi a qualcosa che oramai non c’è più.

Giovanni Battista Nardelli
Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima Signora Ilaria,
la diagnosi definitiva sull'andamento della gravidanza ce la diranno i dosaggi seriati delle beta-hCG: se saranno in evoluzione si eseguirà una ecografia per individuare l'embrione con l'attività cardiaca. Fino ad allora il supporto progestinico della gravidanza è corretto. Bisogna attendere e per ra non c'è altro da fare. Il tempo è un grande mediatore e speriamo nel suo caso sia anche gentiluomo. Mi tenga aggiornato, molto cordialmente.

