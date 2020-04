Gravidanza senza sintomi: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Roberta

Salve, sono alla settima settimana di gravidanza. Non ho avuto e non ho tutt’ora nessun sintomo. Me ne sono accorta dal dolore al seno circa due

settimane prima di fare il test. Ho già fatto una visita alla quinta settimana e la ginecologa mi ha detto che va tutto bene. Però a me preoccupa non aver

nessunissimo sintomo. Solo qualche crampetto al basso ventre, tanta pipì e

un po’ di indolenzimento del nervo sciatico.



Gentile signora,

francamente non comprendo i suoi timori: se la ginecologa ha detto che va tutto bene, perché dovrebbe essere altrimenti? Nessuno meglio del medico che ha valutato di persona la situazione può assicurarglielo e lei si deve fidare delle sue parole. Io credo che lei sia molto fortunata a non avere disturbi, visto che stare poco bene non è automatico in gravidanza, né tanto meno esprime che tutto sta procedendo per il meglio. Credo dunque che le sue preoccupazioni, le assicuro del tutto infondate, siano da attribuire al momento così particolare che può non aiutare il tono dell’umore.

I piccoli disturbi che ha riferito sono del tutto normali ed è un bene che non ci siano altri sintomi. Vorrei dunque che lei continuasse a vivere la straordinaria esperienza della maternità con animo sereno, settimana dopo settimana. Glielo auguro di cuore. Con cordialità.



