Gravidanza senza sintomi: proseguirà?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/10/2026 Aggiornato il 20/10/2026

Nelle primissime settimane di gravidanza, quando ancora nulla è visibile all'ecografia, a esprimere che tutto sta procedendo è l'aumento progressivo del valore delle beta-hCG.

Una domanda di: Federica
Buongiorno, sono una ragazza di 34 anni che, circa un anno fa (ottobre 2025) ha scoperto una prima gravidanza terminata a 5 settimane e 6 giorni. Da quel giorno, ci abbiamo riprovato tutti i mesi, fatto esami ormonali e spermiogramma e io ho scoperto tiroide di Hashimoto che attualmente è trattata con eutirox. Proprio oggi, a seguito di lieve fastidio al seno di 2 o 3 giorni fa, ho scoperto un nuovo test positivo. Tuttavia, non ho sintomi. Il fastidio al seno è scomparso, ho qualche crampetto durante il giorno (più su lato sinistro, penso perchè è il lato da cui ho ovulato) e fastidio allo stomaco come se avessi un buco allo stomaco, in particolare a metà pomeriggio. A parte quello niente. Ieri, a 3 settimane e 6 giorni ho fatto le beta, 401; devo rifarle domani ma, reduce dalla vecchia esperienza dove mi ero accorta che qualcosa non andava perchè non avevo sintomi, sono terrorizzata e convinta che succederà di nuovo. C'è qualcosa che posso fare? Grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
la gravidanza è un evento biologico fisiologico di cui, inizialmente, si può conoscere la potenziale evoluzione dosando nel sangue le beta-hCG. Un solo valore, però, non permette di esprimere giudizi e quindi è consuetudine, quando le beta non sono ancora arrivate a valori superiori 1000-1500, necessari per visualizzare ecograficamente la gravidanza, ripetere un secondo prelievo almeno a distanza di 3-4 giorni in modo da poterne verificare l’incremento che, se tutto va bene, deve essere di almeno il 30%. Ripeta quindi il prelievo per il dosaggio delle beta-hCG e poi si rivolga al suo specialista di fiducia anche per fissare una prima ecografia e avere così un quadro chiaro della situazione ed evntualmente programmare tutti i controlli successivi. L'assenza di sintomi invece non ci segnala nulla di particolare, non sempre e non tutte le donne ne hanno di significativi senza che questo sia automaticamente espressione di un problema. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

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