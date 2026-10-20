Gravidanza senza sintomi: proseguirà?

Una domanda di: Federica Buongiorno, sono una ragazza di 34 anni che, circa un anno fa (ottobre 2025) ha scoperto una prima gravidanza terminata a 5 settimane e 6 giorni. Da quel giorno, ci abbiamo riprovato tutti i mesi, fatto esami ormonali e spermiogramma e io ho scoperto tiroide di Hashimoto che attualmente è trattata con eutirox. Proprio oggi, a seguito di lieve fastidio al seno di 2 o 3 giorni fa, ho scoperto un nuovo test positivo. Tuttavia, non ho sintomi. Il fastidio al seno è scomparso, ho qualche crampetto durante il giorno (più su lato sinistro, penso perchè è il lato da cui ho ovulato) e fastidio allo stomaco come se avessi un buco allo stomaco, in particolare a metà pomeriggio. A parte quello niente. Ieri, a 3 settimane e 6 giorni ho fatto le beta, 401; devo rifarle domani ma, reduce dalla vecchia esperienza dove mi ero accorta che qualcosa non andava perchè non avevo sintomi, sono terrorizzata e convinta che succederà di nuovo. C'è qualcosa che posso fare? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

la gravidanza è un evento biologico fisiologico di cui, inizialmente, si può conoscere la potenziale evoluzione dosando nel sangue le beta-hCG. Un solo valore, però, non permette di esprimere giudizi e quindi è consuetudine, quando le beta non sono ancora arrivate a valori superiori 1000-1500, necessari per visualizzare ecograficamente la gravidanza, ripetere un secondo prelievo almeno a distanza di 3-4 giorni in modo da poterne verificare l’incremento che, se tutto va bene, deve essere di almeno il 30%. Ripeta quindi il prelievo per il dosaggio delle beta-hCG e poi si rivolga al suo specialista di fiducia anche per fissare una prima ecografia e avere così un quadro chiaro della situazione ed evntualmente programmare tutti i controlli successivi. L'assenza di sintomi invece non ci segnala nulla di particolare, non sempre e non tutte le donne ne hanno di significativi senza che questo sia automaticamente espressione di un problema. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

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