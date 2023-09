Gravidanza: si può avviare con solo un’ovaia?

Una domanda di: Anny

Salve soffro di endometriosi e ho saputo che ho un ovaio e mezzo posso restare gravida ugualmente? Mi hanno fatto vari interventi di asportazione del tessuto endometriale.



Stefania Piloni Stefania Piloni

Cara signora,

le informazioni che dà sono davvero molto poche per esprimere un parere.

L’endometriosi è certamente una patologia nemica della fertilità, ma molte donne affette da endometriosi sono riuscite a divenire madri.

Anche con un solo ovaio è possibile avere gravidanza.

Se i ginecologi hanno espresso un parere favorevole è certamente possibile che la gravidanza sia ottenuta spontaneamente, tuttavia lei non riferisce il giudizio di chi l’ha in cura, che è l’unico che viene espresso con cognizione di causa, visto appunto che proviene da chi conosce bene la sua situazione clinica. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto