Gravidanza: si può cercare durante una terapia con Farlutal?

Una domanda di: Deborah

Salve ho un dubbio che mi affligge, la ginecologa mi ha riscontrato un ispessimento dell’ endometrio e mi ha detto di non preoccuparmi ma non è

facile. Mi ha detto di fare cura di farlutal 10mg e prendere pure chirofert plus, per poi stare a vedere se facendo la cura di farlutal si sistema. Altrimenti mi manderà

a fare un’isteroscopia.

Io sto cercando una gravidanza, mi è venuto un dubbio: durante la cura posso

tentare ad avere una gravidanza? O devo attendere il ciclo indotto da

farlutal ? E in caso di isterscopia come devo comportarmi ? Nel caso dovessi

rimanere incinta? Nei peggiori dei casi che la devo eseguire posso essere

incinta o devo evitare? Mi scusi ma sono un po’ confusa.





Laura Trespidi Laura Trespidi Carissima Deborah,

la terapia che le è stata data è corretta.

La gravidanza sarebbe meglio cercarla dopo il ciclo di terapia ed successivo controllo. L'isteroscopia non si può fare in gravidanza. Cordialmente.