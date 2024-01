Gravidanza: si può cercare mentre si assume l’antibiotico Cefixoral?

Una domanda di: Giulia

Sto cercando una gravidanza però proprio ora mi trovo ad avere una brutta sinusite. Ho provato a curarla naturalmente ma non è passata e quindi sono dovuta ricorrere all’antibiotico, prescritto dal medico, Cefixoral. La mia domanda è: se dovessi rimanere incinta ora, la terapia dura dieci giorni, ci saranno conseguenze? Sarebbe meglio attendere e semmai quanto dopo la fine dell’antibiotico? Grazie molte.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, gli studi disponibili sull’uso di cefixima (Cefixoral), e in generale degli antibiotici della classe delle cefalosporine, nel 1° trimestre di gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni. A maggior ragione si può stare tranquilli, se addirittura il concepimento, come nel suo caso, non è ancora avvenuto ma POTREBBE avvenire nel corso della terapia. Detto questo, può essere senza dubbio più opportuno cercare una gravidanza quando si è in buona salute, quindi credo che sia meglio che lei rimandi la ricerca della gravidanza quando sarà completamente guarita dalla sinusite che comunque è un’infezione che impegna il sistema immunitario. In sintesi, si può concepire mentre si fa una cura con antibiotico, per quanto riguarda il farmaco che non espone a rischi, ma se si sta facendo una terapia antibiotica significa che non si è in una condizione di salute ottimale quindi è consigliabile aspettare di esserlo. Mi permetto di ricordarle di assumere l’acido folico, che previene gravi malformazioni del bambino, prima tra tutte le spina bifida. La dose è di una compressa da 400 microgrammi al giorno tutti i giorni per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre. Si tratta di un prodotto mutuabile. Cordialmente.

