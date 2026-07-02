Gravidanza: sto bene, c’è da preoccuparsi?

Non avere nausea, né vomito né altri disturbi a inizio gravidanza è una fortuna e non dovrebbe proprio trasformarsi in un motivo di preoccupazione. Soprattutto se la prima ecografia ha visualizzato l'embrione e il battito del cuoricino.
Una domanda di: Martina Ho 31 anni e ho scoperto da poco di essere incinta. Il 15/06 ho fatto la mia prima visita ostetrica e la ginecologa ha visto il battito e l’embrione di 3,8 mm ora mi ha dato da fare gli esami del primo trimestre e il prossimo controllo fra 5/6 settimane. Ora aspettare così tanto mi fa salire l’ansia ed in più sto bene non avverto nessun sintomo se non stanchezza e umore ballerino! Posso stare tranquilla?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Martina,
sentirsi bene a inizio gravidanza è una fortuna, non certo motivo di preoccupazione... Non tutte le donne stanno male, non sempre la gravidanza inizia con nausea, vomito e altri disturbi che appartengono a pieno titolo a una narrazione che, appunto, non sempre è fedele. Il primo controllo è andato benissimo, si è visto l'embrione con attività cardiaca che è tutto quello che si può chiedere a questa prima indagine. È corretto che la prossima ecografia sia stata fissata a 5-6 settimane dalla prima. Se lei non riesce ad aspettare può rivolgersi a un ginecologo in privato che di sicuro le farà un'altra ecografia in tempi più rapidi. Sta a lei valutare se ne vale la pena. Quello che mi sento di dirle è che la gravidanza è lunga e affrontarla con tutta questa ansia quando, come nel suo caso, non ve ne è motivo non è certo un bene né per la donna né per il bambino, quindi le consiglio di cercare di distrarsi e di vivere serenamente l'attesa che dovrebbe rappresentare un periodo straordinario e non certo trasformarsi in un incubo. Cari saluti.
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L'interpretazione di quanto rilevato dall'ecografia morfologica spetta al medico che l'ha effettuata: è a lui che vanno esposti eventuali dubbi e che devono essere chiesti tutti i chiarimenti che si desiderano avere. »
Ci sono evenienze, di fatto irrilevanti, che possono preoccupare senza motivo chi è alle prese con la sua prima esperienza di mamma. Un po' più di fiducia nelle proprie capacità di giudicare una situazione che coinvolge il bebè permette di risparmiare un po' di ansia. »
Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto. »
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