Gravidanza: sto bene, c’è da preoccuparsi?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 02/07/2026 Aggiornato il 02/07/2026

Non avere nausea, né vomito né altri disturbi a inizio gravidanza è una fortuna e non dovrebbe proprio trasformarsi in un motivo di preoccupazione. Soprattutto se la prima ecografia ha visualizzato l'embrione e il battito del cuoricino.

Una domanda di: Martina
Ho 31 anni e ho scoperto da poco di essere incinta. Il 15/06 ho fatto la mia prima visita ostetrica e la ginecologa ha visto il battito e l’embrione di 3,8 mm ora mi ha dato da fare gli esami del primo trimestre e il prossimo controllo fra 5/6 settimane. Ora aspettare così tanto mi fa salire l’ansia ed in più sto bene non avverto nessun sintomo se non stanchezza e umore ballerino! Posso stare tranquilla?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Martina,
sentirsi bene a inizio gravidanza è una fortuna, non certo motivo di preoccupazione... Non tutte le donne stanno male, non sempre la gravidanza inizia con nausea, vomito e altri disturbi che appartengono a pieno titolo a una narrazione che, appunto, non sempre è fedele. Il primo controllo è andato benissimo, si è visto l'embrione con attività cardiaca che è tutto quello che si può chiedere a questa prima indagine. È corretto che la prossima ecografia sia stata fissata a 5-6 settimane dalla prima. Se lei non riesce ad aspettare può rivolgersi a un ginecologo in privato che di sicuro le farà un'altra ecografia in tempi più rapidi. Sta a lei valutare se ne vale la pena. Quello che mi sento di dirle è che la gravidanza è lunga e affrontarla con tutta questa ansia quando, come nel suo caso, non ve ne è motivo non è certo un bene né per la donna né per il bambino, quindi le consiglio di cercare di distrarsi e di vivere serenamente l'attesa che dovrebbe rappresentare un periodo straordinario e non certo trasformarsi in un incubo. Cari saluti.

Gravidanza: sto bene, c’è da preoccuparsi?

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