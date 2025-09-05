Gravidanza trigemellare: è giusto fare il cerchiaggio?

Se il ginecologo curante ritiene opportuno effettuare il cerchiaggio, è buona cosa dargli fiducia e fare quanto consiglia.

Una domanda di: Giulia
Intanto grazie per la tempestiva risposta e la positività! Davvero gentilissimo. L'ecografia ieri sera è andata benissimo, e sono tre meravigliosi pupi tricoriali triamniotici quindi mi hanno detto esserci rischi minori. Il mio ginecologo davvero molto bravo mi ha consigliato il cerchiaggio dell'utero alla 16^ settimana come accortezza in più. Vorrei un parere in più. Lei è d'accordo? Mi ha detto che con questa modalità nella migliore delle ipotesi possiamo arrivare a 36 settimane. Ha una grande esperienza, mi ha detto che con il cerchiaggio ha visto molti meno danni di nascite troppo premature, lei conferma? Grazie ancora per la gentilezza.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Giulia,
viviamo in un paese in cui se il ginecologo consiglia un cerchiaggio verrà accusato di averlo fatto per procedere come un intervento inutile di cui si poteva benissimo fare a meno.
Se invece misurando rischi e benefici di un intervento uno decide di non consigliarlo e di non procedere in tal senso verrà accusato di aver omesso una procedura necessaria.
Responsabile di questo una serie di professionisti legali e medico legali alla ricerca di facili compensi e, allo stesso tempo, nella maggior parte dei casi non sanno neanche di cosa stanno parlando. Il parere del suo ginecologo è pieno di buon senso e io la incoraggio a seguire in tutto e per tutto quanto le sta dicendo disinteressandosi delle meschinità con cui dobbiamo convivere nella vita reale e in quella del web. È un privilegio e una fortuna avere un buon curante quindi merita tutta la sua fiducia. Mi tenga sempre aggiornato. Cari saluti.

