Gravidanza trigemina e sanguinamento
Le gravidanze trigemine sono sempre impegnative e spesso determinano manifestazioni come il sanguinamento, ma un attento monitoraggio della situazione può favorirne il buon proseguimento.
Una domanda di: Giulia
Alcuni giorni fa ho avuto una emorragia moderata e mi è stato riscontrato un ematoma retrocoriale di 36×8. Mi è stato prescritto progesterone e assoluto riposo per due settimane. Adesso sono a 10+1 gravidanza trigemina. Da quattro giorni il sangue si era completamente fermato, ora sono tre giorni che ho di nuovo perdite di sangue marrone scuro. Sono sporadiche, assolutamente non abbondonti e non associate a contrazioni o dolori. Come mai hanno ripreso seppur poche? Può essere che l'utero espella l'ematoma? Debbo preoccuparmi? Grazie per la cortese attenzione.
Augusto Enrico Semprini
Cara Giulia,
la maggior parte delle gravidanze trigemine deriva da fecondazione in vitro. Queste gravidanze plurime sono sempre impegnative per l'uero e la gestante e questo piccoli inconvenienti del primo trimestre comuni. Il quadro attuale è di normale evolutività, se si vedono bene i 3 battiti con normale frequenza cardiaca, ma comunque dovrà (come di certo le hanno detto) essere posta sotto protocollo di attento controllo gestazionale perché l'utero è un po' affollato e ha bisogno di essere assistito nel migliore dei modi. Ci farà sapere se i suoi piccoli Qui, Quo e Qua procederanno bene nella loro crescita fino alla nascita, che ci si aspetta cia un po' anticipata nelle gravidanze trigemine. Un saluto molto cordiale e l'augurio di un buon proseguimento. Mi tenga aggiornato.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
