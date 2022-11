Grazie dottoressa!

Una domanda di: Adina Gabriela

La ringrazio davvero con tutto il cuore per la sua risposta, per la sua dolcezza e professionalità… è davvero una ginecologa con le lettere maiuscole. Mi dà sempre le risposte di cui ho bisogno, il sostegno e mi toglie ogni mio dubbio. Ormai siamo agli sgoccioli, mancano 10 settimane o poco più… Grazie a Dio non abbiamo mai avuto problemi per i rapporti, anzi, come dice lei abbiamo approfittato di questi 9 mesi, anche per affrontare qualcosa di diverso, ovviamente con la giusta delicatezza (sì, anche per le mestruazioni ammettiamolo, e poi perché dopo chissà come sarà). Voglio dirle che ho deciso di partecipare ad un corso pre-parto con una bravissima ostetrica per prepararmi al meglio, per l’evento più bello della nostra vita e per avere anche cosa raccontare alla mia piccola quando sarà più grande… La ringrazio ancora tanto, e la ricontatterò sicuramente per altre domande e dubbi. Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori Sono contenta che le mie risposte siano state utili ed incoraggianti. Ottimo per il corso pre-parto con l’ostetrica!

A proposito, magari lo ha già iniziato, altrimenti le suggerisco di cominciare da ora a scrivere sul diario della nascita le sue emozioni e i pensieri che accompagnano le sue giornate…credo possa essere un regalo veramente prezioso per la sua bimba un domani.

