Grosso polipo individuato durante la gravidanza

Una domanda di: Angelica

Buongiorno perdoni il disturbo, dopo 3 giorni con macchie rosa ho preso appuntamento dalla mia ginecologa (ultima visita 10 giorni fa) e mi ha detto che il feto era tutto ok ma ha notato un “bel polipone”. Mi ha fatto due tamponi e avrò l’esito tra 10 giorni circa. Lei mi sembrava tranquilla ma nella tensione generale per la situazione non le ho posto domande sulla gravità della cosa, forse anche rassicurata dal fatto che lei non mi ha detto nulla. Ora con il senno di poi, mi viene da chiedere ( so che non avendo nulla sottomano non può rispondermi in modo esaustivo però magari in modo generico spero mi possa aiutare): un polipo in gravidanza è normale? Può peggiorare? Cosa può succedere a me e al bambino? Ci sono tante casistiche di questo genere (secondo trimestre) e come si sono poi sviluppate? Le sarei molto grata se riuscisse a darmi per quanto possibile delle risposte.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, immagino che il "polipone" affiori dal collo dell'utero, e sia quindi stato visto durante la visita. Il fatto che sia un "bel polipone" probabilmente dipende dal fatto che era già presente e che in gravidanza sia cresciuto, il che è abbastanza frequente. A parte l'esito dei tamponi, che guiderà un'eventuale terapia, se ci fosse un'infezione, non ho molte certezze da darle. La letteratura [peraltro scarsa] ci dice che sia la presenza di un polipo in gravidanza che la sua rimozione, sono associate ad un rischio aumentato di parto prima della 34° settimana [circa 5-10 donne su 100]. Quindi non ho molti consigli da darle. La cosa più probabile è che non accada nulla ma il rischio di un parto anticipato però c'è. Con cordialità.