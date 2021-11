Gruppo sanguigno e attecchimento dell’ovocita fecondato

Una domanda di: Loretta

Nel 2017 ho avuto una gravidanza naturale finita però con un aborto interno al terzo mese. Abbiamo fatto vari esami ed il problema è mdi tipo maschile, ho iniziato un percorso di pma, ho fatto il pick-up e mi hanno tolto 23 ovuli, fecondati 14, diventati tutti embrioni, 3 blastocisti e in quinta giornata gli embrioni non sono sopravvissuti e le blastocisti non hanno attecchito. Può esserci un’incompatibilità fra me e mio marito? Il mio gruppo sanguigno è 0+ il suo AB+. Mi sono rimasti 9 ovuli congelati da fecondare ma abbiamo paura che succeda la stessa cosa.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Il gruppo sanguigno non ha nessuna importanza relativamente all’attecchimento.

Se embrioni e blastocisti non sono sopravvissuti, la causa molto probabilmente è legata a qualche difetto nei gameti o nella fecondazione. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto