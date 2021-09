Ha detto che è maschio: è davvero maschio?

Una domanda di: Salma

Ho fatto la ecografia a 12 settimane + 5 giorni e il medico ha detto che è un maschio. Si può sbagliare

o è confermato e prendo in considerazione questo?



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

Gentile signora,

mi permetta di dire che la domanda è un po’ bizzarra. Quando il medico che esegue l’ecografia comunica il sesso del bambino significa che lo ha visto. Se non riesce a individuarlo con estrema chiarezza in genere si astiene, non si sbilancia, dice chiaramente che “non si vede”. Posto tutto questo, i medici possono sbagliare, nel senso che possono comunicare quello che pare loro di vedere senza averne la certezza assoluta: ma in questo caso di norma lo dicono anche, affermano proprio che “potrebbe essere”, che “sembra proprio essere” ma non danno garanzie. In 12ma settimana non sempre si vede bene il sesso, ma io propenderei per ritenere che il medico ha detto che il suo bambino è un maschio perchè ha visto senza ombra di dubbio che lo è. A meno che non le abbia detto “mi sembra” oppure “è probabile”: queste parole lasciano spazio alla possibilità che sia una femmina. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto