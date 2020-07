Ha il reflusso la mia bimba?

Il reflusso, comunissimo nei primi mesi di vita, non va confuso con la "malattia da reflusso", che influenza negativamente la crescita.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, il sospetto che la piccola possa avere un reflusso è fondato. Pensi che questo problema è presente in 1 bambino su 3-4. Va comunque differenziato dalla “malattia da reflusso”, che in genere impedisce la crescita della bimba e che deve essere trattata con medicine. Nel caso di sua figlia, provi a parlarne col pediatra di famiglia, potrebbe essere utile valutare le quantità di latte artificiale che somministra o il passaggio a latti più idonei, cosiddetti antireflusso e/o anticolica. In generale, tenga presente che quello che più conta è che la crescita avvenga in modo regolare e armonico, senza subire arresti. Cari saluti.

Una domanda di: Federica Ho un problema con la mia bimba di quasi 2 mesi. Faccio allattamento misto avendo poco latte e (do humana 1 liquido) quando beve il biberon spesso piange si irrigidisce sia mentre mangia che quando lo finisce. Spesso ha le coliche ma siccome ha anche altri sintomi tipo le ritorna indietro il latte come avesse l’acido mi chiedo cosa possa essere. Leggendo su internet potrebbe essere che soffre di reflusso o altro? Grazie in anticipo.

