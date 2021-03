Ha qualcosa che non va il mio bambino?

Una domanda di: Sara

Mio figlio ha 10 mesi.

Nato a termine da parto naturale è un bambino molto tranquillo e sorridente.

Svezzato, senza alcun problema sull’alimentazione.

È un bimbo che in media fra notte e giorno dorme 13/14 ore con un paio di

risvegli notturni. Striscia, rotola si mette seduto in autonomia ma non gattona ancora.

Riconosce i membri della famiglia (nonni e zii) quando li vede arrivare

sorride. Le cose che mi preoccupa maggiormente è che ancora non ha iniziato una vera e

propria lallazione, si limita a pochi versetti giornalieri come ma ma, te

te, ba ba. In più noto che ha poco contatto oculare, mi spiego meglio se il bimbo e

allungato mi guarda negli occhi se canto delle canzoncine, quando lo imbocco

fissa il mio sguardo, se è sulle ginocchia (posizione che non gli piace

particolarmente) anche se non per molto tempo, fissa lo sguardo poi guarda

oltre.

Non lo fa quando è in braccio, io lo chiamo ma lui non si gira a guardarmi, non

interagisce, invece se è seduto sul tappeto e lo chiamo alza la testa per guardarmi.

Se è in piedi su una base di appoggio guarda sempre di lato, se qualcuno lo

guarda lui ricambia lo sguardo però se si avvicina più del normale, gira la

testa dall’altro lato (non capisco se è per istinto od altro).

Inoltre, non ha ancora imparato a fare “ciao” con la mano, e non vuole

neanche fare “batti batti le manine” chiude proprio le mani a pugno.

Si diverte al gioco del cucù.

Altra cosa “strana” è che spesso sembra che si spaventi, se tipo il

fratellino arriva all improvviso e lui è di spalle, solo nel sentire la voce

ha tipo dei sobbalzi.

È stato visitato da due pediatri, privati, i quali non hanno ritrovato nulla

di strano nel bambino e nei miei racconti.

Ma io non sono tranquilla.

Volevo chiedere un parere e se è il caso di approfondire da

un neuropsichiatra infantile oppure aspettare all’anno come consigliato dai

due pediatri.

Grazie.





Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

il suo bambino non ha bisogno di essere visto da nessuno, tutti i comportamenti che descrive sono perfettamente nella norma. La lallazione è esattamente costituita dalla produzione delle sillabe che lei riferisce. Il fatto che trasalisca o che non trovi di suo gradimento certe sollecitazioni non segnala nulla di significativo. La invito quindi a controllare queste sue ansie ingiustificate, tenendo anche presente che ben due pediatri l’hanno rassicurata e creda, per loro non è complicato individuare un’anomalia nel comprotamento e quindi suggerire un controllo dal neuropsichiatra infantile. Non so che diagnosi lei tema, né quali atteggiamenti del bambino possano avergliela suggerita, ma in ogni caso accantoni le sue paure che non hanno ragione di esistere e si goda il suo bambino in un’età così bella. Fermo resta, di continuare a sottoporlo ai bilanci di salute durante i qali il pediatra curante valuterà anche i progressi relativi al linguaggio e alla socialità, per eventualmente rilevare (e comunicarle!) eventuali problemi. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto