Ha senso vietare i bagni in mare e i rapporti sessuali in gravidanza? E (almeno) del petting si può fare?

Una domanda di: Sara Sono nel primo trimestre di gravidanza tanto desiderata e arrivata dopo 4 mesi da un primo aborto spontaneo naturale avvenuto all' inizio della 5^ settimana lo scorso dicembre. Esattamente sono alla fine dell' 8^ settimana e sto per entrare nella 9^. Ho effettuato prima visita dal mio ginecologo di fiducia, tutto bene. Mi ha prescritto le analisi del sangue da fare nel primo trimestre e mi vuole rivedere tra 15 giorni per visionare i risultati delle analisi (toxoplasmosi, glicemia, eccetera) e poter confermare che ho superato i tre mesi in modo tale da poter dare notizia in famiglia. Mi ha dato consigli su come alleviare le nausee che ho e detto di astenermi nel fare bagno in mare per le infezioni e di non avere rapporti sessuali con mio marito. Ora ci chiedevamo, si possono avere momenti di intimità come petting e masturbazione non penetrativa? O l'orgasmo clitorideo può generare contrazioni all'utero? Grazie se ci risponderete chiarendo questa curiosità.



Cara Sara,

io sono molto più permissivo con le mie pazienti. Le dico la mia opinione, non pretendo di aver ragione e so per certo che qualche intelligentissimo avvocato e altrettanto intelligentissimo medico-legale troveranno interessanti profili giudiziari in quello che le sto scrivendo. Questo è il Paese in cui viviamo e dobbiamo sapere che avvocati e medici legali stanno riscrivendo la medicina riproduttiva nell'interesse delle loro tasche. Quindi le dico che non esiste nessuno studio scientifico che analizzi la possibilità che il bagno in mare, spesso salvifico con queste ondate di calor estive, possa danneggiare la gravidanza o portare a infezioni del tratto genitale, che sono esclusivamente connesse ai rapporti sessuali. Mi lasci sorridere sulla sua lettera perché mi ha scritto che il ginecologo le ha sconsigliato rapporti sessual con il marito, ed io spero che non vi siano altre potenziali forme di rapporti non coniugali. Sempre senza alcun studio che verifichi la mia opinione le dico che seconde me è importante che la coppia mantenga la sua vita sessuale durante tutto l'arco della gestazione. Una possibile contrattilità uterina durante la fase organismica non può in alcun modo, a mio avviso, causare un aborto spontaneo ma deve sapere che qualche intelligentissimo avvocato o altrettanto intelligente medico legale dirà che quanto sto dicendo è del tutto sconsiderato. Quindi la mia opinione è che lei può godersi i bei bagni di mare, godersi la buona intesa sessuale coniugale senza alcun timore di danneggiare la gravidanza. Nel frattempo delle persone che ho citato prima ce ne disinteressiamo e le lasciamo ai loro meschini interessi all'interno dei quali scienza e chimica non hanno alcun posto. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

