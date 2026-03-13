Ha un disturbo del comportamento il mio bambino?

Dottoressa Angela Raimo A cura di Angela Raimo - Dottoressa specialista in Psichiatria Pubblicato il 13/03/2026 Aggiornato il 13/03/2026

Prima di pensare a un disturbo comportamentale, è di grande importanza analizzare se il proprio timore dipende dalle troppe aspettative nutrite nei confronti del proprio bambino, che non può soddisfarle solo perché troppo ambiziose.

Una domanda di: Daniela
Mio figlio ha quasi 9 anni (secondogenito di due figli) e non riesco a capire che tipo di problema può avere e non so a quale specialista mi devo rivolgere. È un bambino molto abitudinario ed ogni minimo cambiamento sembra che lo metta in crisi. Ha difficoltà a farsi amici suoi e vive un po' nell'ombra di suo fratello (che ha un anno in più ed è amico di tutti). Frequenta la terza elementare ed il suo rendimento scolastico quest'anno è calato e lui per giustificarsi dice sempre che non capisce o che è troppo difficile. In realtà, secondo me ed anche secondo le maestre, è un bambino molto dotato e molto intelligente. A casa, ad esempio, legge i libri di geografia e sa tante cose che nemmeno noi adulti ricordiamo. Ha difficoltà ad interagire con le maestre e infatti non sono mancate note disciplinari perchè ha avuto comportamenti poco rispettosi (anche se poi ha chiesto scusa). Non accetta le sconfitte sia quando fa dei giochi di gruppo sia quando gioca da solo con i videogame. A volte ha scatti di rabbia ingiustificati. Anche quando è palese che sta sbagliando (ad esempio quando sta facendo i compiti), non accetta i consigli. Non so cosa pensare. Grazie.

 

Angela Raimo
Angela Raimo

Cara signora,
in base a quello che riferisce e senza avere modo di vedere suo figlio mi sento di dire che l’unico problema sta nel fatto che questo bambino viene trattato e considerato molto più grande della sua età. Ha solo otto anni (sono otto anni quando sono “quasi nove”) e già passa il tempo con i videogame e già questo non dovrebbe accadere. Ormai è stato ampiamente dimostrato che sono dannosi per lo sviluppo del cervello. Gli scatti di rabbia sono certamente legati all’uso della tecnologia che innervosisce, eccita e trasporta in una dimensione virtuale che confonde i più piccoli, li stranisce, toglie loro serenità. Mi ha molto colpito la frase “il suo rendimento scolastico quest'anno è calato e lui PER GIUSTIFICARSI dice sempre che non capisce o che è troppo difficile”. Un bambino di otto anni che non va (più) bene a scuola non dovrebbe giustificarsi e se lo fa ha il diritto di essere creduto. Io sono sicura delle sue difficoltà attuali e il fatto che sia dotato e intelligente non gli può garantire di essere brillante a scuola. Evidentemente sta attraversando un momento di crisi, forse in classe si annoia, forse le insegnanti non sono abbastanza empatiche, sono solo ipotesi, io non lo posso sapere. Di certo è un bambino che ha già raggiunto un buon grado di evoluzione se dopo essersi comportato male si scusa: non è facile scusarsi neppure per un adulto, suo figlio sa già assumere comportamenti maturi e non vorrei che fosse per questo che gli adulti che lo circondano tendano a dimenticarsi spesso qual è la sua età. Il mio timore, mi permetta di essere franca, e che lei nutra troppe aspettative nei suoi confronti e che questo gli trasmetta ansia e lo faccia sentire a disagio. Spero che lei non faccia anche paragoni frequenti con il figlio maggiore: permetta al secondogenito di essere diverso, lo accetti per quello che è e sarà tutto più semplice. Lei parla di un bambino che non accetta le sconfitte, ma farlo lo si impara gradualmente…si ricordi che appunto non ha ancora nove anni. Lei dice anche che “non accetta consigli”: vede che ne parla come se fosse un ragazzo grande? Né come neuropsichiatra né come mamma ho mai conosciuto bambini che accettino consigli né adulti che definiscono le indicazioni che danno ai bambini "consigli": ai bambini si impongono con dolce fermezza alcune semplici regole e si riprendono per i loro comportamenti sbagliati. Invece, non si danno consigli se si vuole assolutamente che facciano una certa cosa perché i consigli per loro caratteristica lasciano ampio spazio alla possibilità di fare di testa propria (come questo bambino fa). Cara mamma, penso che lei debba stare tranquilla e, allo stesso tempo, imporsi di prendere il suo secondogenito per quello che è, permettendogli di essere piccolo, di avere difficoltà a scuola, di essere differente da suo fratello. Non tutti sono estroversi, non tutti hanno numerosi amici, ma va bene così, ogni bambino ha il proprio temperamento, che va rispettato. Gli permetta, dunque, di essere abitudinario senza sorprendersi per questo, i bambini lo sono. Mi scriva ancora se lo desidera. Con cordialità.

Ha un disturbo del comportamento il mio bambino?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Terzogenita di 15 mesi ribelle e capricciosa: che fare?

22/11/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Michela Carmignani

Anche a 15 mesi il bambino deve essere contenuto e guidato con un atteggiamento affettuoso, ma deciso, che non lasci spazio a tentennamenti, a cedimenti, a negoziazioni, quando si tratta di rispettare poche regole, semplici e giuste.   »

Bimbi dimenticati in auto: si possono prevedere queste terribili amnesie?

20/07/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Le amnesie occasionali, a causa delle quali è possibile che anche il genitore più amorevole dimentichi un figlio piccolo in auto, sono imprevedibili e improvvise, sono una sorta di blackout della memoria che allontana temporaneamente dalla realtà. Si conoscono, però, sia i fattori che potrebbero favorirle...  »

Ragazzina che mangia poco, si stanca tanto e rifiuta di prendere farmaci per bocca

17/07/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono atteggiamenti che vanno valutati con grande attenzione perché potrebbero essere la spia di un disagio psicologico che l'adolescente sa affrontare solo con rifiuti e ribellioni che mettono a rischio la sua salute.   »

Bimba di 4 anni che strappa continuamente i capelli alla mamma

05/04/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Occorre essere determinati nell'impedire a una bambina di far del male alla madre: a quattro anni tutti i piccoli (in assenza di particolari disturbi della sfera psichica) sono in grado di capire perfettamente cosa si può fare e cosa no.   »

Bimbo di 14 mesi che morde, pizzica e graffia la mamma

12/02/2024 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Qualsiasi gesto che provochi dolore (anche lieve) va represso con affettuosa fermezza, perché diversamente si rischia di passare il pericoloso messaggio che graffi, morsi e pizzicotti siano una modalità di comunicazione non verbale accettabile.   »

Le domande della settimana

Morfologica: può essere che il feto non venga visualizzato bene?

13/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Sara De Carolis

Può capitare che la posizione del feto renda difficile per l'operatore effettuare la morfologica. L'eventualità non è significativa dal punto di vista medico: a volte basta che la mamma passeggi un po' per far muovere il bambino e renderlo più visibile all'ecografo.   »

Cervice accorciata: cosa fare?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Anna Maria Marconi

In caso di cervice accorciata, il ginecologo curante può prendere in considerazione il cerchiaggio. Comunque, il riposo stretto a letto oltre a non servire può esporre a rischi.   »

Integratori: quali sono di migliore aiuto per favorire la fertilità?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisabetta Colonese

Tutti gli integratori pro fertilità presenti sul mercato possono rappresentare un aiuto per avviare una gravidanza tuttavia, poiché contengono principi attivi diversi (oltre all'acido folico che c'è in tutti), è opportuno scegliere quello che risolve eventuali carenze accertate.   »

Sanguinamento abbondante dopo un aborto spontaneo: serve il Tranex?

12/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Nell'attesa di assumere eventualmente un farmaco antiemorragico si può provare a limitare il sanguinamento applicando sul ventre una borsa del ghiaccio.   »

Premenopausa o gravidanza?

09/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se il test di gravidanza è negativo si può escludere la gravidanza, tuttavia le irregolarità mestruali non possono essere automaticamente attribuire alla premenopausa se la donna non ha neppure 40 anni.  »

Rimanere incinta con una sola tuba pervia si può?

02/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Concepire con una sola tuba aperta è possibile, a meno che anche questa non sia interessata da un'alterazione funzionale (eventualità che non è possibile stabilire).   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 