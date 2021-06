Ha un problema grave il mio bambino?

Una domanda di: Pamela

Salve mio figlio è nato alla 32+4 per un distacco della placenta, è nato

2,30 chili è stato messo nella culla termica, problemi respiratori non ne ha: è

anemico, ma 3 giorni fa gli hanno fatto una ecografia in testa e gli hanno

trovato una macchia bianca, i medici dicono iperecogenicità

cerebrale, a me non hanno fatto sapere nulla, per non preoccuparmi, ora io

voglio sapere se è una cosa grave, da avere lesioni, o è una cosa che si

riassorbe con il tempo. Grazie.

Cordiali saluti.





Carlo Efisio Marras Carlo Efisio Marras

Gentile signora,

è una domanda che non può avere una risposta.

Dovrei fare un trattato sulla diagnostica differenziale sulle possibilità indicate da un’immagine ecografica bianca, senza oltretutto poterle dire nulla di conclusivo.

Potrebbe essere tutto; iniziando dall’artefatto per passare all’area ischemica perinatale o ad un evento emorragico.

Il mio consiglio è di programmare un incontro con i curanti del bimbo eventualmente mediato dal pediatra curante. Non credo che non le verrà detto come stanno le cose “per non preoccuparla” ….

Con cordialità.

