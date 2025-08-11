Herpes genitale a pochi giorni dal parto

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/08/2025 Aggiornato il 11/08/2025

In caso di infezione genitale da herpes virus è corretto effettuare una profilassi con il farmaco aciclovir fino al momento del parto.

Una domanda di: Cristina
Tra pochi giorni nascerà la mia bambina Isabella ma continuo a non aver le idee chiare sull herpes genitale. La mia ginecologa mi ha prescritto l'antivirale dalle 36^ settimana e così ho fatto. Premetto che l 'ho contratto circa 5 anni fa quindi non è la prima volta, ma ho molti dubbi nel mettere in pericolo la mia bambina. Ho compreso che se durante il parto non ho vescicole non dovrebbero esserci problemi, ma successivamente alla nascita posso attaccarlo? Dovrò sempre stare attenta con mia figlia? Posso continuare la cura per un certo periodo dopo la nascita? Spero che Lei possa darmi una visione più completa e vivere serenamente questo problema perché mi sento una madre in difetto già in partenza. Grazie mille.

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Gentile signora,
come correttamente prescritto dalla sua ginecologa lei dovrà eseguire la profilassi antivirale (per precedente infezione erpetica genitale) con aciclovir 400 x 3 al giorno fino al momento del parto. Tale profilassi riduce il rischio di potenziale trasmissione del virus (anche senza avere i sintomi dell'infezione) alla sua bambina. Dopo il parto nulla controindica l’allattamento. La presenza di eventuale vescicole genitali da riattivazione erpetica , pur in corso di profilassi, rappresenta oggi discussione se sia una indicazione al taglio cesareo elettivo, seppure al momento tutte le linee guida, in linea di massima, non lo prevedano (taglio cesareo indicato in caso di prima infezione erpetica genitale nell’ultimo trimestre di gravidanza). Resto a sua disposizione per ulteriori chiarimenti. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

