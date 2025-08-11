Herpes genitale a pochi giorni dal parto

Una domanda di: Cristina

Tra pochi giorni nascerà la mia bambina Isabella ma continuo a non aver le idee chiare sull herpes genitale. La mia ginecologa mi ha prescritto l'antivirale dalle 36^ settimana e così ho fatto. Premetto che l 'ho contratto circa 5 anni fa quindi non è la prima volta, ma ho molti dubbi nel mettere in pericolo la mia bambina. Ho compreso che se durante il parto non ho vescicole non dovrebbero esserci problemi, ma successivamente alla nascita posso attaccarlo? Dovrò sempre stare attenta con mia figlia? Posso continuare la cura per un certo periodo dopo la nascita? Spero che Lei possa darmi una visione più completa e vivere serenamente questo problema perché mi sento una madre in difetto già in partenza. Grazie mille.

