Herpes genitale in gravidanza: l’aciclovir è nefrotossico per il feto?

Una domanda di: Federica

Vi contatto per una domanda particolare. Sono incinta di 32 settimane e da diversi anni ho contratto il virus dell’herpes genitale. Nel corso di un anno ho di media 3/4 ricadute, che tratto abitualmente con aciclovir. Nel corso della gravidanza ho avuto solo una ricaduta, verso le 7 settimane, trattata con successo con aciclovir. Purtroppo, a partire dall’ecografia morfologica della 20^ settimana, ho scoperto che il mio bambino è affetto da rene multicistico unilaterale. La mia questione è se la profilassi con aciclovir a partire dalla 36^ settimana di gravidanza (per evitare di arrivare al parto con infezione in corso e dover ricorrere necessariamente a parto cesareo) possa presentare profili di nefrotossicità per il mio bambino, che per l’appunto ha un solo rene funzionante. Se ciò fosse mi rendo conto che l’alternativa sarebbe quella di non fare alcuna profilassi, tenere monitorata la situazione ed eventualmente procedere a cesareo ove al momento del parto l’infezione fosse in corso. A questo proposito, tuttavia, mi domando se al tempo del parto sia possibile che l’infezione sia in corso senza alcun segno riconoscibile, e quindi se sia indicato per sicurezza chiedere di procedere ad un esame del sangue in quel momento. Vi ringrazio per la vostra risposta in anticipo.



Gentilissima signora, in relazione ai suoi quesiti ecco le risposte. 1) Aciclovir può essere usato senza problemi in gravidanza, non è nefrotossico per il feto. 2) In caso di herpes genitale (prima manifestazione clinica) nelle ultime settimane di gravidanza si deve eseguire taglio cesareo per evitare danni fetali importanti. 3) In caso di storia di herpes passata o ad inizio gravidanza, si consiglia terapia antivirale con aciclovir dalla 36^ settimana di gestazione e fino al parto. 4) Dibattuto invece il tema della modalità di parto in caso di herpes recidivante che, nonostante la terapia, si manifesti a fine gravidanza (non necessariamente indicato taglio cesareo). Per questo dovrà dunque affidarsi al parere del suo ginecologo curante. Cordialmente.

