Herpes labiale e puntino rosso che non sparisce dopo la cura con aciclovir

Una domanda di: Samanta

Buongiorno dottore, più di 10 giorni fa mi è uscito l’herpes labiale sul labbro superiore a destra, ho fatto la cura con aciclovir e mi è passato solo che oggi ho notato che mi è rimasto un puntino rosso simile a una bollicina, non ho dolore e nessun fastidio. È normale oppure non è del tutto guarito e devo continuare con la cura? Grazie mille in anticipo.





Piergiorgio Malagoli Piergiorgio Malagoli Gentile signora,

può essere normale. Di fatto dopo la guarigione da un’infezione da herpes virus labiale, rimangono esiti infiammatori anche per 10-15 giorni. Quindi non deve fare nulla e la piccola lesione residua andrà a posto da sola. Con cordialità.

