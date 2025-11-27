Herpes labiale in allattamento: ci sono pericoli per il neonato?

Una domanda di: Luana

Sono neo-mamma di una bimba di soli 12 giorni, durante una visita con l’ostetrica in data odierna, la stessa si è accorta di una escoriazione sul mio labbro che potrebbe essere herpes. In realtà io credo sia solo un’escoriazione dovuta alle labbra molto secche (non ho avuto i classici sintomi da herpes) ma comunque sono molto preoccupata. Io non ho baciato la bambina e ho sempre lavato accuratamente le mani. L’ostetrica mi dice che ai bambini così piccoli non vengono i classici segnali del l’herpes, come le vescicole, ma ci si accorge della malattia perché degenera in encefalite. È corretto? Non vi sono campanelli di allarme che possono evidenziare un eventuale contagio del bambino? Solo i sintomi dell’ encefalite?

Io sono soggetta ad herpes quali altre accortezze oltre a mascherina e dischetto compeed posso adottare? Lavarsi bene le mani anche con disinfettanti gel può evitare il contagio? Sono davvero molto preoccupata.

Ringrazio per il riscontro e porgo cordiali saluti.

