Herpes labiale in gravidanza: che fare?

Sono incinta di 12 settimane. Stamattina mi sono svegliata con un herpes sulle labbra. Non ricordo di averne mai sofferto prima. Ora sono

molto preoccupata che possano esserci complicazioni o danni per il bambino a causa dell’herpes. Grazie.



Salve cara signora, capisco la sua preoccupazione dato che non ha mai sofferto in vita sua di Herpes e le sta capitando proprio ora che è incinta.

La gravidanza è un momento in cui il nostro sistema immunitario abbassa la guardia appositamente per tollerare meglio l'”intruso” che è il bambino (ha metà patrimonio genetico estraneo e quindi potrebbe rischiare altrimenti di essere rigettato, esattamente come accade per i trapianti) e questo comporta una maggior fragilità soprattutto nei confronti dei virus. Detto questo, immaginando che lei si riferisca all’Herpes labiale e non a quello genitale, è possibile trattarlo applicando localmente la pomata specifica antivirale denominata Aciclovir (1 applicazione ogni 4 ore per 5 volte al giorno per almeno 5 giorni).

Il fatto che lei ora sia alla fine del primo trimestre è molto positivo in quanto le possibilità che il bambino sia coinvolto da questa infezione sono remote.

Diverso sarebbe in caso di infezione primaria nel terzo trimestre. Invece lei ha tutto il tempo di trattare questa infezione e debellarla grazie alla terapia specifica e, per giunta, gli anticorpi anti-herpes virus che il suo organismo metterà in circolo attraverseranno la placenta e proteggeranno anche il suo bambino dall’infezione. Spero di averla rincuorata, resto a disposizione se avesse ulteriori dubbi, cordialmente.



