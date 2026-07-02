Herpes labiale: paura del contagio per una piccolissima

Una domanda di: Annalisa
Mio marito si è accorto oggi di un herpes spuntato all’angolo delle labbra. Appena si è accorto ha applicato la pomata antivirale, ma non ricorda se stamattina aveva baciato la nostra bimba di due mesi e dieci giorni… io sono molto preoccupata, ho paura che glielo abbia attaccato. Io non ho mai avuto l’herpes nella mia vita e di conseguenza temo che, nonostante l’allattamento al seno, la bimba non avrebbe gli anticorpi… mi viene da piangere al solo pensiero che possa averglielo attaccato.
Leo Venturelli
Cara signora,
l'herpes labiale è causato nella maggior parte dei casi dal virus HSV-1. Il contagio avviene soprattutto quando le vescicole sono presenti e attraverso il contatto diretto con le lesioni o con la saliva. Se il papà avesse dato un bacio prima ancora di accorgersi dell'herpes, il rischio di trasmissione esiste, ma è tutt'altro che certo: non significa affatto che la bambina si sia infettata. Il fatto che lei non abbia mai avuto herpes e quindi probabilmente non abbia anticorpi specifici da trasmettere non vuol dire che la bambina si infetterà. Inoltre, a oltre 2 mesi di età il rischio di una forma grave è già inferiore rispetto al periodo neonatale delle prime 4 settimane, pur richiedendo comunque attenzione. Da questo momento il papà dovrebbe: evitare di baciare la bambina finché la lesione non è completamente guarita; lavarsi accuratamente le mani prima di prenderla in braccio; coprire la lesione con un cerotto, se possibile, e continuare la terapia antivirale; evitare di condividere asciugamani, posate o succhiotti usati per la piccola. L'allattamento al seno da parte della mamma può continuare normalmente. Nei prossimi 10-14 giorni osservate la bambina. Contattate subito il pediatra, o fate valutare urgentemente la piccola, se dovesse comparire uno di questi segni: febbre da 38 °C in su; difficoltà ad alimentarsi o rifiuto del seno; sonnolenza insolita o scarsa reattività; comparsa di vescicole su labbra, bocca, pelle o occhi; irritabilità, pianto inconsolabile.
Se invece la bambina rimane vivace, mangia regolarmente e non presenta questi sintomi, è molto probabile che non sia successo nulla.
Considerata la giovane età, suggerirei comunque di avvisare il vostro pediatra dell'esposizione al virus, anche solo per concordare l'osservazione nei prossimi giorni e avere un riferimento nel caso comparisse qualche sintomo. Come detto, nella maggior parte dei casi un'esposizione occasionale non porta al contagio, e l'importante è adottare da ora in avanti tutte le precauzioni necessarie. Con cordialità.
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