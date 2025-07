Herpes labiale: per quanto tempo è contagioso?

Una domanda di: Francesca Ho avuto un herpes labiale ma essendo che lo già avuto in passato, ho agito appena ho sentito i primi sintomi. Ho effettuato la cura di aciclovir ora circa per una settimana. Non sono mai uscite vere vescicole all’esterno quasi se le bolle fossero rimaste sottopelle. Da una parte, laterale della bocca sembra essere scomparso e la pelle solo un po’ secca mentre sulla labbra superiori vi è un puntino rosso. Devo continuare aciclovir? Sono ancora contagiosa? Le allego delle foto, una volta flash e una con luce naturale. So che la vista non è la migliore però così spero di essere il più precisa possibile.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Buongiorno,

dalla fotografia non si può dire se è un herpes. Tuttavia ricordo che un herpes anche se non trattato è presente nelle vescicole solo per 4-5 giorni e quindi il pericolo di contagio è limitato a questo arco di tempo. Per quanto riguarda la cura, non posso dirle se proseguirla o no perché non ho la certezza dela diagnosi. Cordialità.



