Herpes labiale: si è ancora contagiosi dopo la caduta delle crosticine?

Una domanda di: Lorenzo

Salve Dottoressa,

ho avuto sul labbro superiore una recidiva di Herpes Simplex, le croste sono cadute naturalmente 15 giorni fa lasciando la pelle arrossata.

Volevo sapere se sono ancora contagioso per l’herpes oppure posso stare tranquillo e aspettare che la pelle si schiarisca. Grazie mille.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile Lorenzo,

il virus che provoca l’herpes simplex (HPV) può essere di tipo 1 o di tipo 2. In generale il tipo 1 è l’herpes virus che causa le manifestazioni alla mucosa orale e il tipo 2

interessa le manifestazioni herpetiche dell’area genitale. A volte, però, questa regola non è rispettata perché dipende da come è avvenuto il contagio.

Pertanto può avvenire più raramente che qualcuno soffra di infezioni da herpes simplex virus di tipo1 alla mucosa genitale o di herpes simplex virus di tipo 2 alla mucosa orale.

Per conoscere quale dei due HPV sia l’agente infettivo delle proprie manifestazioni herpetiche ci sono due metodi: o la ricerca del virus direttamente dal liquido delle bollicine herpetiche, quando l’infezione è in fase attiva, oppure, sottoponendosi alla ricerca sul sangue delle immunoglobuline IgG specifiche per herpes simplex virus (HPV) di tipo 1 e di tipo 2. Se le IgG sono elevate per il tipo 1 significa che le manifestazioni sono le tipiche dell’infezione classica per la mucosa orale, se invece le IgG saranno elevate per il tipo 2, le manifestazioni sono causate dalla infezione classica per l’area genitale e non tipica per il cavo orale.

Questa premessa è importante per la risposta, perché ora che è guarito e la crosticina è addirittura caduta, non dovrebbe essere infetto, se ha avuto un episodio di herpes simplex virus di tipo 1, cioè la forma usuale per la mucosa orale. Invece, qualora avesse avuta una infezione da herpes simplex virus di tipo 2, e avesse in

incubazione una recidiva tra 1 – 2 giorni, allora può essere già infetto. In sintesi con l’herpes virus di tipo 1 si diventa infetti dal momento in cui appare la prima vescicola

della recidiva e, guarito, non può passare il virus ad altri in caso di contatto. Diversamente per chi ha infezioni herpetiche recidivanti, se causate da herpes virus di tipo 2, sarà

infetto anche 1 – 2 giorni prima della comparsa della nuova prima vescicola, oltre ad esserlo nel periodo in cui ha le manifestazioni attive.

Cordiali saluti.

