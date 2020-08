Herpes simplex e dubbi sul contagio

Una domanda di: Alessia

Dottore mi perdoni il fastidio, volevo un’informazione. Mio nipote, al quale è uscito un herpes sotto al mento, mi ha dato un bacio sul braccio, che io ho provveduto a disinfettare con alcool 90°. Puo essere stato questo un mezzo di contagio? Io non ho mai avuto manifestazioni di herpes e di conseguenza ho paura per il mio piccolo di 8 mesi, che comunque non ho fatto ne toccare né baciare dal mio nipotino, il quale però ahimè ha baciato me, sul braccio. La ringrazio in anticipo nell’attesa di una sua gentile risposta.





Gentile signora, direi che può stare tranquilla. L’herpes simplex non si trasmette attraverso un ospite intermedio, quindi non ha nulla da temere per il suo bambino. Inoltre, anche chi viene a contatto diretto con qualcuno con l’infezione in atto (come avvenuto tra lei e il suo nipotino) non viene contagiato facilmente. Tanto più che il contatto che lei ha avuto è stato fugace e la pelle del suo braccio era integra. Con cordialità.

