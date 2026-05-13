Herpes simplex labiale: è pericoloso per una bimba di sette mesi?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 13/05/2026 Aggiornato il 13/05/2026

L'infezione da herpes simplex delle labbra non è pericolosa a sette mesi, perché in quest'epoca il sistema immunitario è già in grado di difendersi dal virus.

Una domanda di: Gaia
Salve, scrivo in quanto a 6 giorni dal parto mi sono venute delle lesioni sulle labbra che sono state attribute a herpes labiale prima infezione. Ho messo aciclovir in crema e alla sera erano gia migliorate, il giorno dopo scomparse. Date il decorso strano ho fatto esami del sangue a 7 giorni, 5 settimane e dopo 50 giorni dai sintomi e ho IgG e IgM negative. Posso escludere una prima infezione da herpes? Inoltre adesso la bambina ha quasi 7 mesi a questa età un contagio con hsv1 di cui mio marito è portatore è ancora pericoloso?

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma,
a 7 mesi l'herpes non è pericoloso, come nel primo mese di vita, per via di anticorpi che si vanno formando nel bambino e, piùin generale, della maggiore efficienza del suo sistema immunitario. Il fatto che i suoi esami controllati nel tempo non dimostrino alterazioni, elimina i pochi dubbi su possibile infezione. Non c'è dunque nulla di cui preoccuparsi. Con cordialità.

Herpes simplex labiale: è pericoloso per una bimba di sette mesi?

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