Herpes simplex labiale: è pericoloso per una bimba di sette mesi?

Una domanda di: Gaia

Salve, scrivo in quanto a 6 giorni dal parto mi sono venute delle lesioni sulle labbra che sono state attribute a herpes labiale prima infezione. Ho messo aciclovir in crema e alla sera erano gia migliorate, il giorno dopo scomparse. Date il decorso strano ho fatto esami del sangue a 7 giorni, 5 settimane e dopo 50 giorni dai sintomi e ho IgG e IgM negative. Posso escludere una prima infezione da herpes? Inoltre adesso la bambina ha quasi 7 mesi a questa età un contagio con hsv1 di cui mio marito è portatore è ancora pericoloso?