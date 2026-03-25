Herpes zoster: quanto si deve attendere per cercare una gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/03/2026 Aggiornato il 25/03/2026

Non vi è alcuna relazione tra herpes zoster e gravidanza e i farmaci che sono stati assunti per curare la malattia vengono eliminati in fretta dall'organismo, quindi se si decide per una gravidanza si può cercare.

Una domanda di: Melissa
Ho 43 anni e sono mamma di un bambino di 7. Lo scorso anno resto incinta ma c'erano solo camera gestazionale e sacco vitellino, viene espulso tutto in modo naturale . Ad ottobre resto nuovamente incinta tutto bene fino a 8 settimane, poi per arresto di battito si conclude ed effettuo un raschiamento. Da dire che prendevo oltre all'acido folico, anche cardioaspirina e progeffik 200mg ovuli mattina e sera. Aspetto come da consiglio del mio ginecologo 2 cicli per effettuare eventuali controlli, ma ad inizio marzo contraggo l'herpes zoster al volto e il 2 inizio con antivirali pe bocca perr 7 giorni, più Aciclovir pomata e siccome aveva preso anche l'occhio goccie Drop Sept e Acy 30mg unguento. Ad oggi sto in via di guarigione. Vorrei sapere gentilmente dopo quanto tempo potrò riprovare ad avere una gravidanza? E i farmaci presi dopo quanto tempo vengono smaltiti? Ho paura che se dovrò fare anche dei controlli passerà troppo tempo per riprovarci. Grazie e perdonatemi se mi sono dilungata.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Melissa,
non vi è una connessione tra herpes zoster e gravidanza. E per fortuna i farmaci che si utilizzano per controllare questa patologia lasciano rapidamente l'organismo e possono anche essere utilizzati in gravidanza senza rischi di tossicità. Quindi non vedo necessità di attendere per una prossima gravidanza che a questo punto dovrebbe andare bene perché la possibilità di avere un terzo aborto consecutivo è di una su 125. Quindi abbiamo 124 possibilità che vada tutto bene e questo è il mio augurio.
Deve assumere acido folico prima di concepire, quando è gravida controlli il livello di progesterone, se è buono in questo caso non sono necessari supplementi con ovuli di progesterone . Per quanto riguarda la cardioaspirina segua le indicazioni del suo ginecologo perché non è chiaro quanto questa scelta terapeutica possa aiutare e quindi se assumerla o no va deciso in accordo con il suo curante. Ci farebbe piacere sapere se questa mia previsione statistica si conferma con una prossima bella gravidanza, quindi se le fa piacere mi tenga aggiornato. Cari saluti.

herpes labiale in gravidanza

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