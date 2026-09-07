HIV: si rischia il contagio ferendosi con una posata?

Una domanda di: Adriana Gentile dottore, avrei una domanda da farle. Tre settimane fa, mentre lavoravo come lava piatti, mi sono bucata un dito non ho capito se con un coltello o un'altra posata. Mi è uscito un po' di sangue: se per caso sulle posate ci fosse stato sangue di qualcuno è possibile che ci sia stato un contatto a rischio per HIV? Grazie, cordiali saluti.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora,

penso possa stare tranquilla. Il virus dell'HIV ha vita brevissima fuori dal corpo, non sopravvive su una posata bagnata (e magari insaponata), quindi anche ammesso che il coltello fosse stato sporco di sangue e che quel sangue appartenesse a una persona sieropositiva o con AIDS conclamata non correrebbe rischi perché di fatto non sarebbe stata possibile una penetrazione del virus nel suo corpo. Si accerti invece di essere in regola con la vaccinazione antitetanica, perché il tetano è un rischio molto più concreto, se ci si ferisce con un coltello o con altro oggetto contundente. Cordialmente.



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