Ho 43 anni e voglio un figlio

Una domanda di: Cinzia

Vorrei capire cosa posso fare per aumentare le probabilità di concepire

naturalmente un bambino alla mia età, quali sono i giorni fertili e se è vero

che in una donna di 43 anni con cicli regolari di 28 giorni l’attività fertile

inizia dal settimo giorno dopo la mestruazione e non dal dodicesimo giorno.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

mi permetta la battuta che tutti noi ci siamo sentiti ripetere da bambini: l’erba voglio non

cresce neppure nel giardino del re …

A 43 anni le probabilità di concepire sono molto basse, meno del 5% per mese

e dai 44 anni in poi diminuiscono ulteriormente.

Comunque sia il periodo fertile è segnalato con chiarezza dalla comparsa del

muco fertile, una secrezione chiara, trasparente, di consistenza elastica

simile alla chiara d’uovo. Il periodo giusto per concepire è ovviamente

quello fertile che, indicativamente in un ciclo di 28 giorni e ipotizzando

che l’ovulazione si verifichi il 14° giorno successivo all’arrivo della

mestruazione, inizia l’ottavo giorno successivo all’arrivo della

mestruazione. Quindi poniamo che l’ultima mestruazioni arrivi il giorno 1 del

mese, il periodo fertile dovrebbe essere compreso più o meno tra il giorno 9

e il giorno 14. Questo perché gli spermatozoi possono sopravvivere alcuni

giorni nell’apparato genitale femminile, quindi possono “attendere” che

avvenga l’ovulazione anche se il rapporto sessuale viene affrontato qualche giorno

prima di questa. Posto tutto questo, le auguro di vero cuore di riuscire a realizzare il suo desiderio. Mi tenga aggiornato, se le fa piacere. Con cordialità.

