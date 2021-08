Ho 43 anni e vorrei il quinto figlio (che non arriva)

Una domanda di: Daniela

Sono una mamma di 4 figli (10, 7, 4, 2 anni)

Ho 43 anni. Vorrei un altro figlio.

Negli anni ho avuto oltre alle 4 gravidanze

un aborto spontaneo a 8 settimane e tre aborti precoci.

Adesso sono in cura da 5 mesi con il Clomid

per sostenere le ovaie.

Tutto perfetto.

Esami ormonali ottimi.

Follicoli buoni.

Riserva ovarica perfetta.

Eppure non arriva la gravidanza.

Sto malissimo all’idea di non poterla avere.

Mollo tutto?





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

il Clomid serve a indurre l’ovulazione.

Immagino che lei abbia verificato che i cicli sono ovulatori e la fase luteale adeguata, attraverso dosaggi ormonali appropriati accompagnati dall’osservazione dei giorni fertili.

A mio avviso dovrebbe non assumere farmaci e semplicemente provare nei giorni fertili, che immagino conosca.

L’alternativa è infilarsi nelle procedure di fecondazione assistita – che a 43 anni si accompagnerebbero a pressanti inviti a ricorrere a ovodonazione per aumentare possibilità di successo altrimenti irrilevanti – che non mi pare rientrino nei suoi progetti esistenziali.

Lei ha avuto la fortuna di avere otto gravidanze e quattro figli. Non conosciamo il futuro, ma lo viva serenamente.

