Ho 44 anni: potrei essere incinta?

Ho 44 anni, so di essere avanti con la ricerca della cicogna, ma noi ci stiamo provando ugualmente. Prendo l’integratore con inositolo e la pastiglietta di acido folico ogni mattina. Oggi, dopo 8 giorni di cerchietto vuoto, finalmente una sorpresa e faccino lampeggiante. Ovviamente io e il mio fidanzato ci siamo messi all’opera. Le mestruazioni però dovrebbero (ma spero di no) arrivare il 6 febbraio, tra 10 giorni. Posso sperare in una gravidanza?





Gentile signora,

alla sua età le probabilità di concepire naturalmente sono di fatto molto basse, tuttavia non è impossibile. Inoltre, spiace dirlo, nel caso in cui la gravidanza avesse inizio è significativo il rischio che si interrompa spontaneamente. Le eccezioni comunque esistono, quindi non è irragionevole sperare. A questo punto non le resta che attendere l’eventuale ritardo della mestruazione e poi fare il test di gravidanza, utilizzando il kit fai-da-te che si esegue sulle urine. Continui ad assumere l’acido folico, prezioso per la prevenzione della spina bifida nel feto. Va assunto almeno fino al termine del primo trimestre, salvo diversa indicazione del ginecologo curante. Le faccio tanti auguri, mi faccia sapere. Con cordialità.

