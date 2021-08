Ho 46 anni e le mestruazioni non sono comparse: devo spostare il pap test?

Una domanda di: Mary

Gentilissima dottoressa,

se può essermi di aiuto: ho 46 anni sono sposata da 20 anni e non avuto la gioia di avere figli ed ora il mio ciclo sembra ballerino da qualche anno. L’ultima mestruazione mi è arrivata il 17 luglio ad oggi ancora nulla però ho una prenotazione del pap test tra due giorni: è il caso che vada o lo rimando?



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

francamente non capisco il motivo per il quale ha il dubbio che sia opportuno rinviare il pap-test. Solo qualora dovessero tornare le mestruazioni e quindi ci fossero perdite ematiche vaginali si dovrà spostare l’appuntamento, ma altre ragioni non ve ne sono. Quindi se le mestruazioni non dovessero arrivare vada senza dubbi a fare il pap test, esame importantissimo per scoprire precocemente e tempestivamente alterazioni pericolose della cervice. Con cordialità.

