Ho 47 anni e non li dimostro: potrò avere un figlio?

Una domanda di: Marialucia Salve dottoressa, ho già due figli di circa 10 anni. Ho appena compiuto 47 anni anche se visibilmente ne mostro meno. Ho perfette analisi del sangue, utero ed endometrio perfetti e ovulazioni ancora abbastanza regolari. Vorrei chiederle se ritiene possibile un concepimento a questa età avendo sempre avuto uno stile di vita sano e alimentazione sana. Poiché alcuni medici lo definiscono un miracolo della natura, si dovesse instaurare una gravidanza, vuol dire che la natura avrà già fatto la sua selezione e si può pensare ad un bambino sano e avere comunque tutte le possibilità di monitorare la salute del feto e della madre? O sarebbe un azzardo troppo grande da ogni punto di vista? (Assumo prefolic 15 mg da 37 giorni nell'attesa di decidere se provare). La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

è vero in parte quello che dicono i miei colleghi, ossia che a 47 anni è già un mezzo miracolo rimanere incinta, l'altro mezzo miracolo è che la gravidanza decorra indisturbata fino al termine, portando alla nascita di un bambino perfettamente sano. Mi piace ricordare quello che mi ha fatto notare una figlia: "mamma, sai cosa ci vuole per nascere? un miracolo!"

A ben guardare siamo tutti dei miracoli viventi, solo che lo diamo troppo spesso per scontato. Meno male che ci sono i figli a ricordarcelo! Capisco che secondo il buonsenso lei dovrebbe piuttosto accontentarsi dei figli che ha già, eppure non posso che essere con lei in questo desiderio di averne altri nonostante l'età. Certo, secondo me occorre essere preparati sia agli insuccessi, ossia la gravidanza che magari non insorge e ciclo dopo ciclo ci si arrabbia sempre di più con se stesse o con Madre Natura, e persino alla possibilità che il bambino tanto desiderato non sia sano come sempre ci si augura (per fortuna non siamo tenuti a generare figli perfetti: come mamme ci è chiesto semplicemente di essere "sufficientemente buone"). Sicuramente è un'ottima cosa che lei abbia stile di vita e alimentazione sani, non è certamente un caso se non dimostra la sua età anagrafica.

Viste le due precedenti gravidanze, lei certamente non parte da zero e il suo corpo affronterebbe sia la gravidanza che il parto con relativa facilità, essendoci già passato. Va detto che, oltre i 40 anni di età, siamo maggiormente a rischio di sviluppare diabete gestazionale e ipertensione in gravidanza, specie se ci troviamo in sovrappeso (ma dubito sia il suo caso). Quanto all'acido folico, mi sembra fin eccessivo il dosaggio del Prefolic (15 milligrammi al giorno!) quando in teoria dovrebbero bastare 5 milligrammi al giorno in donne della sua età. Andrebbe comunque assunto lontano da the e latticini, che ne ostacolano l'assorbimento.

Spero di averle risposto e di averla rincuorata, cordialmente.



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