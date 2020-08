Ho 47 anni, potrei essere incinta?

Una domanda di: Alexandra

Dottoressa, il 18 luglio 2020 ho fatto intervento conizzazione per displasia moderata, il ciclo mi è tornato regolare il 31 luglio. Specifico he ho 47 anni. Ho eseguito esami per fertilità e sono ancora fertile a detta del mio medico ed ho rapporti non protetti con mio marito. Avendo un ciclo ancora piuttosto regolare (25/28gg) ad oggi 31agosto

considero un ritardo normale dopo questo tipo di intervento? Grazie, attendo sue notizie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Alexandra, non mi ha riportato quali esami lei abbia effettuato per indagare la fertilità ma sono dell’idea che in una donna che abbia il ciclo mestruale (regolare per giunta) e rapporti liberi, anche a 47 anni potrebbe iniziare una gravidanza (anche se con scarsissieme probabilità).

Non è automatico che poi una eventuale gravidanza riesca ad arrivare a termine, come immagino lei saprà le cellule uovo femminili non si rigenerano come gli spermatozoi nell’uomo e rimangono sempre quelle da quando eravamo nell’utero della nostra mamma a quando andiamo in menopausa…un bel pezzo di strada non è vero?

Quindi a mio avviso potrebbe effettuare per scrupolo il test di gravidanza e, se negativo, saremmo autorizzate a imputare allo stress della conizzazione questo ritardo nel ciclo mestruale (tenendo anche conto che siamo in un mese estivo in cui magari cambiano sia la dieta che il ritmo sonno-veglia)

Spero di esserle stata di aiuto, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto